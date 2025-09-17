ABD destekli yeni işgal ve katliam

Siyonist İsrail Gazze’de ABD’nin yeşil ışık yakmasının ardından Gazze şehrine yeni bir karar saldırısı başlattı. Varlığını terör eylemlerine dayayan İsrail ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ziyaretinin hemen ardından söz konusu saldırıyı başlatması dikkat çekti. Filistin ve ABD basının aktardığına göre İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da saldırıların başlamasının ardından sosyal medyada “Gazze yanıyor” yazdı. Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenlendi. İsrail medyası da Gazze şehrindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını bildirdi.





PATLAYICI YÜKLÜ ROBOT ARAÇLAR

Katil İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü. İşgalci ordu, Gazze şehrin güneyindeki Zeytun Mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlarla binaları havaya uçururken diğer yandan askeri araçların Gazze şehrinin güneyinde ilerlediği aktarıldı. İsrail askerleri Gazze şehrinin Rimal Mahallesi, Cela Caddesi, Kerame ve diğer bölgelere düzlediği ağır saldırılarda 101 Filistinliyi şehit etti.





PATLAMALAR TEL AVİV’DE DUYULDU

Axios haber ajansına konuşan İsrailli yetkililer ise ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini ifade etti. ABD’li bir yetkilinin, Trump yönetiminin İsrail’i durdurmayacağını söylediği aktarıldı. ABD’li yetkili haberde, "Bu Trump’ın savaşı değil, Bibi’nin (Natanyahu’nun) savaşı ve bundan sonra ne olursa olsun o sorumlu olacak" değerlendirmesini yaptı. Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Filistinliler de ağır bombardımanın başladığını vurguladı. İsrail medyası Gazze'deki patlamaların Tel Aviv'den bile duyulduğunu yazdı.





YÜZDE 40'I SÜRDÜLER

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için gece boyu düzenlediği şiddetli saldırılarının ardından Gazze kentindeki Filistinlilere yeni sürgün emri yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini emretti. Bölgenin çatışma bölgesi olduğunu belirten Adraee, şehir sakinlerinin yüzde 40'ından fazlasını sürgün ettiklerini öne sürdü. İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti.





KATZ’DAN SKANDAL PAYLAŞIM

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da X’te yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze şehrine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini belirtti. "Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun şehre "demir yumrukla" saldırdığını söyledi.





TRUMP: HABERİM YOKTU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye seyahati sırasında, İsrail'in Gazze kentini karadan işgalini destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim" sözleriyle saldırdan bilgisi olmadığını savundu. Gazze şehrine saldırı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretinin hemen sonunda gerçekleşti. Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı" ifadelerini kullanarak, saldırıdan haberdar olduğunu göstermişti.





YEMEN'İ YİNE VURDU

Gazze Şehri'ne kara saldırısı başlatan İsrail, dün Yemen'i de bir kez daha hedef aldı. İsrail'in limana 12 saldırı düzenlediği bildirildi. Husiler, yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye tahliye uyarısı yayınlamasının ardından limanı vurduğunu belirtti. El Meşirah televizyonu, “İsrail düşman uçaklarının Hudeyde limanına bir dizi hava saldırısı düzenlediğini” bildirirken, askeri sözcü Yahya Sare, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkemize saldırı düzenleyen İsrail düşman uçaklarıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu da Yemen'deki Husi milislerinin askeri altyapısını vurduğunu açıkladı.





Netanyahu’dan akıl almaz sözler

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada skandal sözlere imza attı. Kudüs’te konuşan Netanyahu, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "1997’de (Başbakan) Mesut Yılmaz’dan Kudüs’ün Yahudi şehri olduğunu kanıtlayan eseri istedim. ‘Veremem, Erdoğan diye bir İstanbul belediye başkanı var, seçmenini kızdırırız’ dedi. Şimdi diyorum ki: "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek" dedi. Geçtiğimiz günlerde Kudüs Rum Ortadoks Patriği Giannopoulos ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İstanbul'da ziyaret etmiş ve Hazreti Ömer’in Kudüs’ün fethinden sonra Bizans Patriği Sophronios’a verdiği emannamenin yazılı olduğu tabloyu takdim etmişti. Emanname, Kudüs’teki Hristiyanların kutsal mekanların güvence altına alındığını bildiren bir belge olarak biliniyor.





ÇELİK: YOK HÜKMÜNDE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.



