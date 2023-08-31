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Dünya

ABD Gabon'daki darbeden endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Afrika ülkesi Gabon'daki askeri darbeden derin endişe duyduklarını açıkladı.

09:48 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Matthew Miller

Matthew Miller


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Matthew Miller
, yaptığı açıklamada, "Ordunun yönetime el koymasına ya da yönetimin anayasaya aykırı şekilde el değiştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Gabon'daki hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan Miller, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi ve endişelerin diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Miller, Gabon'da gerçekleşen askeri darbeden dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.


ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında yine 'dondu'
ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında yine 'dondu'

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken yine yaklaşık 1 dakikadan fazla donakaldı. Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı. O esnada McConnell’in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere “Bir dakikaya ihtiyacımız olacak.” dedi. Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı. Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz’da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.

#ABD
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