Dünya ABD Genelkurmay Başkanı Milley İsrail saldırılarının sürmesi kimsenin yararına olmayacak
AMERİKA

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: İsrail saldırılarının sürmesi kimsenin yararına olmayacak

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların devam etmesinin kimsenin yararına olmadığını belirtti. Milley, çatışmaların sürmesinden Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının da "olumsuz" etkilenebileceğine dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: İsrail saldırılarının sürmesi kimsenin yararına olmayacak
Milley, çatışmanın sürmesi halinde istikrarsızlığın Gazze'nin ötesine yayılabileceği uyarısında bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların devam etmesinin kimsenin yararına olmadığını belirtti.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Orgeneral Milley, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milley, İsrail'in saldırılarının "kendi savunma" olduğunu iddia ederken, çatışmaların devamının kimseye fayda sağlamayacağını kaydetti.

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İstikrarsızlık yayılacak

Bölgedeki tüm taraflar için bu aşamada çatışmasızlığın en akıllıca seçenek olduğunu aktaran Milley, "Orada askeri hedefler ne olursa olsun diğer sonuçlara karşı dengelenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Milley, çatışmanın sürmesi halinde istikrarsızlığın Gazze'nin ötesine yayılabileceği uyarısında da bulundu.

Öte yandan, Milley, çatışmaların sürmesinden Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının da "olumsuz" etkilenebileceğine dikkati çekti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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