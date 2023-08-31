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Dünya

ABD ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program dahilinde Tayvan'a askeri yardım yapacak

ABD yönetimi, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program kapsamında Tayvan'a ABD askeri ekipmanının gönderilmesi için gerekli fonu onayladı. Söz konusu bildirimde, yapılacak yardımın Tayvan'ın "meşru müdafaa kabiliyetini geliştireceği" belirtildi.

10:16 . 31/08/2023 Perşembe
AA
ABD'den Tayvan'a askeri yardım

ABD'den Tayvan'a askeri yardım

ABD yönetimi, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program kapsamında Tayvan'a ABD askeri ekipmanının gönderilmesi için gerekli fonu onayladı.

CNN'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, genellikle "egemen milletler" için kullanılan "Yabancı askeri finansman (FMF)" programı dahilinde Tayvan'a 80 milyon dolar değerine askeri yardım yapılmasına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.

CNN'in ulaştığı söz konusu bildirimde, yapılacak yardımın Tayvan'ın "meşru müdafaa kabiliyetini geliştireceği" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de CNN'e yaptığı açıklamada, "Tayvan ile İlişkiler Kanunu kapsamında 'tek Çin' politikamız değişmedi." ifadesini kullanırken, ABD'nin Tayvan'ın meşru müdafaasına desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, söz konusu adımı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



#ABD
#Tayvan
#yardım
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