ABD ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program dahilinde Tayvan'a askeri yardım yapacak

ABD'den Tayvan'a askeri yardım
ABD yönetimi, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program kapsamında Tayvan'a ABD askeri ekipmanının gönderilmesi için gerekli fonu onayladı.
CNN'in ulaştığı söz konusu bildirimde, yapılacak yardımın Tayvan'ın "meşru müdafaa kabiliyetini geliştireceği" belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de CNN'e yaptığı açıklamada, "Tayvan ile İlişkiler Kanunu kapsamında 'tek Çin' politikamız değişmedi." ifadesini kullanırken, ABD'nin Tayvan'ın meşru müdafaasına desteğini sürdüreceğini kaydetti.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, söz konusu adımı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.