Dünya ABD savaş suçlarında İsraile arka çıktı UCMnin soruşturma kararı hayal kırıklığı
AMERİKA

ABD savaş suçlarında İsrail'e arka çıktı: UCM'nin soruşturma kararı hayal kırıklığı

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçları için soruşturma başlatmasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirip, "Savcının kararına karşı çıkıyoruz, İsrail'e zarar veren hamlelere karşı çıkacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

ABD yönetiminin UCM ve savaş suçları konusunda İsrail'in yanında olduğunu belirten Price, bu konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

"UCM Savcılığının Filistin meselesiyle ilgili soruşturma açıklamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadık, bu soruşturmaya karşıyız." ifadesini kullanan Price, UCM'nin söz konusu durumla ilgili "yetkisinin olmadığını" savundu.

"Filistin bağımsızlık yeterliliğine sahip değil"

Price, Filistin'in bağımsız bir devlet olma yeterliliğine sahip olmadığını, dolayısıyla da UCM'ye üye olamayacağını, bu bağlamda da UCM'nin "işgal altındaki Filistin topraklarında" soruşturma yürütemeyeceğini savundu.

Dışişleri Sözcüsü ayrıca, "Bu durumda Filistinliler savaş suçu iddiaları için nereye gitsinler?" şeklindeki ısrarlı bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

UCM'nin, Filistin'deki durumla ilgili söz konusu suçları soruşturmak için mahkemenin yargı yetkisinin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsadığı kararının ardından UCM Savcılığı, resmi soruşturmaya başladığını duyurmuştu.

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Filistin soruşturması

UCM, 16 Ocak 2015’te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Başsavcı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.

UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.

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