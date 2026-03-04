ABD Senatosu Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda 'savaş yetkileri' tasarısını oylayacak

Amerika'da Kongre üyeleri, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlayan "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak. ABD Senatosu'nda yapılacak oylama, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre'de yapılacak ilk oylama olacak.
Demokratlar tarafından verilen söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatodan geçmesinin düşük ihtimal olduğuna dikkat çekilirken, oylama Amerikan kamuoyunun büyük oranda karşı olduğu ABD-İran savaşına ilişkin Kongre üyelerinin ilk sınavı olacak.
"Bu gerekli bir savaş değil, tercih edilen bir savaş"
Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.
ABD Senatosunda bağımsızlarla birlikte Demokratların 47 sandalyesi bulunurken, Cumhuriyetçiler ise 53 sandalyeye sahip durumda.