Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Senatosu Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda 'savaş yetkileri' tasarısını oylayacak

ABD Senatosu Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda 'savaş yetkileri' tasarısını oylayacak

19:594/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Senatosu
ABD Senatosu

Amerika'da Kongre üyeleri, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlayan "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak. ABD Senatosu'nda yapılacak oylama, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre'de yapılacak ilk oylama olacak.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören
"savaş yetkileri"
tasarısını oylayacak.

ABD Senatosu'nda bugün yapılması beklenen oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama olacak.

Demokratlar tarafından verilen söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatodan geçmesinin düşük ihtimal olduğuna dikkat çekilirken, oylama Amerikan kamuoyunun büyük oranda karşı olduğu ABD-İran savaşına ilişkin Kongre üyelerinin ilk sınavı olacak.

1973 tarihli
"Savaş Yetkileri Yasası"
, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

"Bu gerekli bir savaş değil, tercih edilen bir savaş"

Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.

Oylama öncesinde dün basın mensuplarına açıklama yapan Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer,
"Net hedefleri olmayan savaşlar küçük kalmaz. Daha büyük, daha kanlı, daha uzun ve daha pahalı hale gelirler. Bu, gerekli bir savaş değil. Bu, tercih edilen bir savaş."
ifadelerini kullanmıştı.

ABD Senatosunda bağımsızlarla birlikte Demokratların 47 sandalyesi bulunurken, Cumhuriyetçiler ise 53 sandalyeye sahip durumda.



#ABD
#ABD Kongresi
#Donald Trump
#İran
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Apple iPhone 17E tanıtıldı mı? iPhone 17e Türkiye ön sipariş ne zaman?