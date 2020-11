ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı aldıklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD bugün, Beşşar Esed'in Suriye halkına karşı gereksiz ve zalimce savaşına destek veren 19 şirketi, Suriye parlamento üyelerini, finansçıları ve askeri yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Ülke çapında ateşkes dahil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararını uygulama, ilerleme için tek yol olarak kalmıştır." ifadesini kullandı.,

Today, the U.S. sanctioned 19 businesses, Syrian Parliament members, financiers, and military officials for supporting Bashar al Assad’s needless, brutal war against the Syrian people. Implementing UNSCR 2254, including a nationwide ceasefire, remains the only path forward. REKLAM November 9, 2020

ABD yönetimi, 17 Haziran'da yürürlüğe soktuğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında İdlib'deki saldırılar sonrasında da Esed rejimi ile ilişkili 17 kurum ve kişiye daha yaptırım kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

ABD, söz konusu yasayı delen kişi ve kurumları, ülkeye seyahat etme yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketlerle herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit ediyor.