ABD Temsilciler Meclisi'nde Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 11'e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi'inden geçti.
Skandal karar tasarısı kabul edildi
- Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.
Ted Cruz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda senatodaki meslektaşlarından; Senatör Menendez ile birlikte sundukları Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıma ve inkarın her türlüsünü reddeden karar tasarısına destek istedi.