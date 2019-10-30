Dünya ABD Temsilciler Meclisinde Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısı kabul edildi
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisi'nde Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 11'e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi'inden geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi

ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 11'e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi'inden geçti.

Skandal karar tasarısı kabul edildi

  • Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.

Ted Cruz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda senatodaki meslektaşlarından; Senatör Menendez ile birlikte sundukları Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıma ve inkarın her türlüsünü reddeden karar tasarısına destek istedi.

Milli Savunma Bakanlığı: Rusya'yla varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya'yla varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir
Rusya teröristlerinçıktığını bildirdi

Rusya teröristlerin
çıktığını bildirdi

Erdoğan, 150 saatlik sürenin dolmasının ardından ilk kez konuştu.
Lütfü Türkkan çuvalladı

Lütfü Türkkan çuvalladı

​"Belki de şurada bir yerde görmediğiniz bir Türk bayrağı vardır"
Rusyadan açıklama

Rusya'dan açıklama

​"YPG'nin çekilmesi planlanandan önce bitti".
Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa etti

Ekonomik krizin tetiklediği gösterilerde protestocular hükümetin istifasını istiyordu.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Yerine geçecek<br>isim de öldürüldü

Yerine geçecek
isim de öldürüldü

ABD Başkanı Trump, DEAŞ ile ilgili yeni operasyonu duyurdu.
ABD ataşesini çağırıp izah istedik!

ABD ataşesini çağırıp izah istedik!

Bakan Akar, YPG'li teröristlerin hala bölgede olduğunu açıkladı.
Türk doktorlar şifa dağıtmaya başladı

Türk doktorlar şifa dağıtmaya başladı

​Teröristlerin kaçarken yaktığı hastane onarıldı.
Görenleri yüz yıllar <br>öncesine götürüyor

Görenleri yüz yıllar
öncesine götürüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alıyor.
Temel ihtiyaç maddeleri tükenmek üzere

Temel ihtiyaç maddeleri tükenmek üzere

​Lübnan'da kriz büyüyor.

Dünyanın <br>en büyüğü 1 yaşında

Dünyanın
en büyüğü 1 yaşında

​Bugün uçan yolculara özel jest yapıldı.
29 Ekim'i <br>kana bulayacaklardı

29 Ekim'i
kana bulayacaklardı

​İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı.
Bu yıl sofrada<br>palamut olmayabilir

Bu yıl sofrada
palamut olmayabilir

Balıkçılar cezaların kağıt üzerinde kalmasından şikayetçi.
Londra'ya<br> Döğücü tepkisi

Londra'ya
Döğücü tepkisi

​PKK yandaşları polisin gözü önünde saldırmıştı.
Terör koridorunu dağıttık

Terör koridorunu dağıttık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Anıtkabir'den net mesaj.
Türkiye'nin<br>5 katını taşıdı

Türkiye'nin
5 katını taşıdı

​Dev projeyi 6 yılda 403 milyon kişi kullandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.