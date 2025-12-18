Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de 67 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı

ABD'de 67 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı

10:4518/12/2025, الخميس
AA
Sonraki haber
ABD'de 67 kişinin öldüğü uçak kazasında ordu pilotunun hatası olduğu kabul edildi
ABD'de 67 kişinin öldüğü uçak kazasında ordu pilotunun hatası olduğu kabul edildi

ABD’nin başkenti Washington’da ocak ayında yolcu uçağıyla askeri helikopterin çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kazada, hava trafik kontrolörü ve ordu helikopter pilotunun hatalarının rol oynadığı belirtildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinden birinin açtığı davaya hükümetin avukatları tarafından verilen resmi yanıtta konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.


Buna göre, hava trafik kontrolörünün görsel ayrım prosedürlerini ihlal etmesi nedeniyle hükümetin kazada kısmen sorumlu olduğu kabul edildi.

Ayrıca, ordu helikopter pilotunun yolcu uçağını görme ve kaçınma konusundaki hatasından da hükümet sorumlu tutuldu.

Başkent Washington'da uçak kazası

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.


Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.


Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.


Hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.




#ABD
#KAZA
#Washington
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak'ta memur maaşı ve memur emeklisi maaş tablosu