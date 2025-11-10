Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü aştı

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü aştı

08:1610/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Cuma günü binden fazla, cumartesi günü ise bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.
Cuma günü binden fazla, cumartesi günü ise bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de hükümetin 40 gündür kapalı olması nedeniyle havacılık faaliyetlerindeki aksama devam ederken, ülkede günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü geçti.

ABD'de pazar günü 2 bin 700'den fazla uçuş iptal edilirken, ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesine göre yalnızca pazar günü yaklaşık 10 bin uçuşta gecikme yaşandı.

Cuma günü binden fazla, cumartesi günü ise bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

Öte yandan, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kapanmanın devam etmesi halinde ABD hava trafiğinin önemli ölçüde azalabileceğini belirtti.

Duffy, ek kesintilerle uçuşlarda yüzde 20'ye kadar azaltmaya gidilebileceği uyarısında bulundu.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümete ve Kongre'ye atıyor.

#ABD
#Havayolları
#FlightAware
#Sean Duffy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 bin sosyal konut için başvurular T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak! İşte e-Devlet TOKİ konut başvuru ekranı