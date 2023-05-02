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Dünya

ABD’de kum fırtınası faciası: 72 aracın zincirleme kazasında 6 kişi öldü

ABD’nin Illinois eyaletinde kum fırtınasından dolayı 72 araç zincirleme kaza yaptı. Eyalet polisi, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

12:32 . 2/05/2023 Salı
DHA
Kum fırtınasından dolayı 72 araç birbirine girdi.

Kum fırtınasından dolayı 72 araç birbirine girdi.

Polis kazayla ilgili bugün yaptığı açıklamada aralarında TIR’ların da bulunduğu 72 aracın zincirleme kaza yaptığını ve 6 kişinin kazada hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, yaşları 2 ila 80 arasında değişen 37 yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri’nin yerel bürosu toz fırtınasının görüş mesafesini sıfıra düşürdüğünü ifade ederek “Kuzey Montgomery Bölgesi, Illinois’te I-55 otobanı üzerinde araç kullanırken dikkatli olun. Yeni sürülmüş tarlalar ve şiddetli kuzeybatı rüzgarları, bu bölgede bir toz fırtınası yaratıyor. Ayrıca görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede çok sayıda kaza olduğu bildirildi” açıklamasını yaptı.




#ABD
#kaza
#kum fırtınası
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