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Dünya

ABD'de polisi harekete geçiren ihbar: Bir evin garajında nükleer füze bulundu

ABD'de Washington eyalet polisi gelen şikayet üzerine bir evin garajında eski ve paslı nükleer füze buldu. Polis, bulunan cihazın eski adı MB-1 olan Douglas AIR-2 Genie tipi, nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, havadan havaya güdümsüz bir roket olduğunu belirtti.

12:42 - 3/02/2024 Cumartesi
AA
ABD'de bir evin garajında nükleer füze bulundu
ABD'de bir evin garajında nükleer füze bulundu

BBC'nin haberine göre, Ohio'daki ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'nin, sıra dışı bir bağış teklifini bildirmek için Bellevue şehri polisini araması üzerine harekete geçildi.


Bunun üzerine füzeyi müzeye bağış yapmak isteyen kişinin evine bomba imha ekibi gönderen polis, atıl durumdaki roketin nükleer füze olduğunu söyledi.



Polis, bulunan cihazın eski adı MB-1 olan Douglas AIR-2 Genie tipi, nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, havadan havaya güdümsüz bir roket olduğunu belirtti.


Polis, herhangi bir savaş başlığı takılı olmadığı için füzenin tehlike arz etmediğini aktardı.


Füzenin sahibi, polise roketi ölen bir komşusundan aldığını söyledi.

Seattle Times'a göre roket, Soğuk Savaş sırasında ABD ve Kanada tarafından kullanıldı.


İlk ve tek ateşlenmesi 1957'de gerçekleştirilen roketin üretimi 1962'de sona erdi.




#ABD
#nükleer füze
#Washington
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