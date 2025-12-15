ABD’de üniversitedeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki Brown Üniversitesi kampüsünde önceki gün düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Providence Polisi’nden yapılan açıklamada, “Şüpheli kişinin serbest bırakıldığını duyuruyoruz. Soruşturma devam etmekte ve tüm kurumlar arasında aktif olarak sürdürülmektedir. Tüm video veya fotoğraf delillerinin telefondan veya FBI ihbar hattına gönderilmesini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.