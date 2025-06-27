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ABD'den İran'a: Nükleer silahı bırak 30 milyar doları al

ABD'den İran'a: Nükleer silahı bırak 30 milyar doları al

12:0527/06/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD basınına göre Trump yönetimi, İran’ı müzakere masasına çekmek amacıyla, “sivil nükleer programlar” için 30 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde görüşüyor.

İsrail'in saldırılarıyla başlayan 12 günlük savaşta, İran'ın nükleer tesislerini vuran ABD'nin, Tahran için yeni planı olduğu öne sürülüyor.


CNN International, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yaşanan gerilimlerin ardından İran’ı müzakere masasına çekmek amacıyla, “sivil nükleer programlar”a yardım yapmayı görüştüğü iddiasını ortaya attı.


Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini belirtti.


30 MİLYAR DOLARLIK PLAN

Görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirten kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü.


Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ile 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını iddia etti.


Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü.

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