Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDden İranın balistik füze programına katkı sağlayanlara yaptırım
AMERİKA

ABD'den İran'ın balistik füze programına katkı sağlayanlara yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın balistik füze programına materyal destek sağlayan kişi ve firmalara yaptırım getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDden İranın balistik füze programına katkı sağlayanlara yaptırım
Arşiv

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın balistik füze programına destek sağlayan Mohammad Ali Hosseini ile firmaları yaptırım listesine alındı.

Açıklamada, söz konusu kararın İran tarafından 13 Mart'ta Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırısının ardından alındığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun (İDMO) hedef alındığı belirtildi.

Hosseini ile ona bağlı çok sayıdaki firmanın Devrim Muhafızları için çeşitli segmentlerde balistik füze parça ve materyalleri sağladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın balistik füzelerinin bölgesel anlamda önemli bir tehdit olduğuna işaret edildi.

13 Mart'ta Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in gece saat 01.00'de Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer müzakerede Devrim Muhafızları kırmızı çizgimiz
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer müzakerede Devrim Muhafızları kırmızı çizgimiz

ABD Rus petrolüne alternatif arayışında: İran ve Venezuela alternatif olabilir
DÜNYA
ABD Rus petrolüne alternatif arayışında: İran ve Venezuela alternatif olabilir
Makaslar Vadisinin bekçileri

Makaslar Vadisi'nin bekçileri

55 yıldır kimsenin olmadığı yerde tek başına yaşıyorlar.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

​Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan geliyor.
Biden ile Zelenskiy görüştü: ABDden Ukraynaya 500 milyon dolarlık yeni yardım sözü

Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

Samatya sahili kir ve çöpten geçilmiyor.

Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın görevden alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.