ABD'den Katar'daki vatandaşlarına uyarı

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ABD, Katar'daki vatandaşlarını bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyardı.
ABD, İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası bir misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Katar'daki ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda,
"Tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar Amerikan vatandaşlarının bulundukları yerde kalmaları tavsiye edilmektedir"
ifadelerine yer verildi.
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