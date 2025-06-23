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ABD'den Katar'daki vatandaşlarına uyarı

ABD'den Katar'daki vatandaşlarına uyarı

16:3023/06/2025, Pazartesi
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD, Katar'daki vatandaşlarını bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyardı.

ABD, İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası bir misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.


Katar'daki ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda,
"Tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar Amerikan vatandaşlarının bulundukları yerde kalmaları tavsiye edilmektedir"
ifadelerine yer verildi.





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