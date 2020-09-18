ABD'den kritik iddia: Hizbullah, Avrupa'nın pek çok ülkesine amonyum nitrat stokladı

Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

