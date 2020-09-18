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Dünya ABDden kritik iddia Hizbullah, Avrupanın pek çok ülkesine amonyum nitrat stokladı
AVRUPA

ABD'den kritik iddia: Hizbullah, Avrupa'nın pek çok ülkesine amonyum nitrat stokladı

Beyrut limanındaki felaketle dünya gündemine oturan amonyum nitratla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah, Avrupa'nın pek çok ülkesine amonyum nitrat stokladı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı terörle mücadele birimi koordinatörü Nathan Sales.
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı terörle mücadele birimi koordinatörü Nathan Sales.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos ayında meydana gelen ve 180 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan amonyum nitratla patlamasıyla ilgili olaya ilişkin ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı terörle mücadele birimi koordinatörü Nathan Sales, Amerikan Yahudi Komitesi'nin ev sahipliği yaptığı Hizbullah'ı yasaklamaya çağıran sanal bir forumda yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın amonyum nitratın soğuk paketlerde saklandığını söyledi.

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Dışişleri Bakanlığı’nda Terörle Mücadele Yetkilisi olarak görev yapan Sales, Hizbullah'ın Avrupa’nın birçok ülkesinde amonyum nitrat depoladığını öne sürdü.

  • Sales, geçmişte Belçika’dan Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İsviçre’ye sevkiyatlar yapıldığını savundu. Sales açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
  • “'Hizbullah neden Avrupa topraklarında amonyum nitrat depolasın? Cevap açık: Hizbullah veya Tahran'daki efendileri gerekli gördüklerinde terörist saldırılar düzenleyebilsin diye" ifadelerine yer verdi. Öte yandan ABD, 1997 yılından bu yana Hizbullah’ı terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

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