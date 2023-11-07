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Dünya

ABD'den nükleer tehdit

Uluslararası kamuoyunda İsrail terörüne verdi ği destek nedeniyle mahkum edilen ABD, Orta Doğu’ya Ohio sınıfı bir nükleer denizaltı göntererek tehditlerine bir yenisini ekledi.

04:00 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 23:50 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X’ten yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’ya gönde rilen nükleer denizaltısına ilişkin açıklamada bulundu. Paylaşımda, “5 Kasım 2023’te Ohio sınıfı bir denizaltı ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı.” ifadesine yer verildi. Biden yönetimi, 7 Ekim’den bugüne bölgeye iki uçak gemisi, onlarca savaş uçağı, füze sistemleri ve özel kuvvetler askeri yığmış du rumda. Öte yandan CIa Başkanı William Burns de dün İsrail’de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.



#ABD
#İsrail
#Netanyahu
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