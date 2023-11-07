ABD'den nükleer tehdit

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X’ten yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’ya gönde rilen nükleer denizaltısına ilişkin açıklamada bulundu. Paylaşımda, “5 Kasım 2023’te Ohio sınıfı bir denizaltı ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı.” ifadesine yer verildi. Biden yönetimi, 7 Ekim’den bugüne bölgeye iki uçak gemisi, onlarca savaş uçağı, füze sistemleri ve özel kuvvetler askeri yığmış du rumda. Öte yandan CIa Başkanı William Burns de dün İsrail’de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.