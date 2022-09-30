ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Uyguladığımız standart Amerika'nın ulusal menfaatleri

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını itiraf etti. Anadolu Ajansı muhabirinin “Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerlerine uygulanmıyorsa burada standar nedir?” ve AP muhabirinin “Silahların nerede kullanılacağı ülkelere kaldıysa, Türklere neden S-400'leri konuşlandırmayın diyorsunuz?” soruları karşısında köşeye sıkışan Price, “Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse o” cevabını verdi.