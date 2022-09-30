ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD yönetimi, Ukrayna'nın bazı bölgelerini kendine bağlayan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındı.
Ayrıntılar geliyor...
ABD yönetimi, Ukrayna'nın bazı bölgelerini kendine bağlayan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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