Dünya ABDden Rusyaya yeni yaptırım
AMERİKA

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD yönetimi, Ukrayna'nın bazı bölgelerini kendine bağlayan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındı.

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Haber Merkezi AA
ABDden Rusyaya yeni yaptırım
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ABD yönetimi, Ukrayna'nın bazı bölgelerini kendine bağlayan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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