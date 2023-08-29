ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi: 250 milyon dolarlık ilave askeri yardım

Ukrayna, yakın zamanda Danimarka, Hollanda ve Norveç'ten teslim alacağı F-16'lar sayesinde Rusya'ya karşı havada üstünlük kurmayı bekliyor. Danimarka, Ukrayna'ya 19 F-16 savaş uçağı tedarik etmeye hazırlanırken, Hollanda ve Norveç de henüz sayısı net olmasa da F-16 göndereceğini duyurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından F-16 eğitimi için seçilen 32 pilotun bir kısmı ABD'de bir kısmı Avrupa'da eğitim alacak.