Dünya ABDden seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarına çağrı Sığınma başvurusu yapabilirsiniz
AMERİKA

ABD'den seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarına çağrı: Sığınma başvurusu yapabilirsiniz

Rusya'daki seferberlikten kaçış sürerken sürpriz bir açıklama ise ABD'den geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarının ABD'ye sığınma başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarına çağrı: Sığınma başvurusu yapabilirsiniz
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, 300 bin kişinin silahaltına alınacağı seferberlik ilanı, ülkede kaçış seferberliğine dönüştü.

Askere gitmek istemeyen zenginler, tarifeli uçak biletleri tükenince özel jet kiralamaya başladı.

Kazakistan, 98 bin Rus’un ülkeye girdiğini açıkladı. Gürcistan ülkeye gelen Rus vatandaşların sayısının yüzde 45 arttığını bildirdi.

Moskova ise yoğunluk nedeniyle Gürcistan sınırına askerlik şubesi açıyor. Rusya’dan Finlandiya ve Moğolistan’a da akın var.

Rusya'daki seferberlikten kaçış sürerken sürpriz bir açıklama ise ABD'den geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarının ABD'ye sığınma başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.

Karine Jean-Pierre, "Uyrukları ne olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınma başvurusunda bulunabileceklerine ve her başvurunun bireysel olarak değerlendirileceğine inanıyoruz" dedi.

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