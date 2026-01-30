Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB’den muhbirlik soruşturması: Slovakya yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

AB’den muhbirlik soruşturması: Slovakya yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

20:3130/01/2026, الجمعة
AA
Sonraki haber
AB'nin kara para aklamayla mücadele, veri koruma, Birliğin mali çıkarlarının korunması, gıda ve ürün güvenliği, halk sağlığı, çevre ve nükleer güvenlik gibi çeşitli alanlarda AB yasalarının ihlal edildiğini ihbar eden kişilere yüksek düzeyde koruma sağlanmasını öngören direktifi 2021'de yürürlüğe girmişti.
AB'nin kara para aklamayla mücadele, veri koruma, Birliğin mali çıkarlarının korunması, gıda ve ürün güvenliği, halk sağlığı, çevre ve nükleer güvenlik gibi çeşitli alanlarda AB yasalarının ihlal edildiğini ihbar eden kişilere yüksek düzeyde koruma sağlanmasını öngören direktifi 2021'de yürürlüğe girmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, muhbirlerin korunmasına ilişkin AB kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle Slovakya hakkında ihlal süreci başlattı ve Bratislava yönetimine resmi bildirim mektubu gönderdi. Komisyon, Slovakya’da kabul edilen yasal düzenlemenin AB Muhbirlerin Korunması Direktifi’yle bağdaşmadığını, ihlalin giderilmemesi halinde ülkenin AB Adalet Divanına sevk edilerek yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, muhbirlerin korunmasına ilişkin AB kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle Slovakya hakkında ihlal süreci başlattı.

Komisyonun açıklamasında, Slovakya’da Aralık 2025’te kabul edilen yasal düzenlemenin, AB Muhbirlerin Korunması Direktifi’yle bağdaşmadığı belirtildi.

Söz konusu düzenleme kapsamında Slovakya Muhbirleri Koruma Ofisi’nin kapatılmasının ve kurum yöneticilerinin görev sürelerinin erken sona erdirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, yeni yasayla getirilen "gözden geçirme mekanizmasının", muhbirlere sağlanan korumanın yetkili makamlar veya savcılar tarafından geri çekilmesine imkan tanıdığı vurgulandı.

Komisyon, muhbirlerin korunmasının geri alınmasına ilişkin kararların yargı denetimine tabi olmamasının, AB Temel Haklar Şartı’nda yer alan etkili başvuru hakkını zedelediğine dikkati çekti.

Açıklamada, Komisyonun söz konusu endişelerini daha önce Slovak makamlarına ayrıntılı şekilde ilettiği, buna rağmen düzenlemenin parlamentoda kabul edildiği belirtildi. Bu nedenle Bratislava yönetimine resmi bildirim mektubu gönderildiği ve bir ay içinde yanıt verilmesinin beklendiği bildirildi.

Slovakya, yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek

Slovakya Anayasa Mahkemesinin, düzenlemenin yürürlüğe girişini anayasal uygunluk denetimi tamamlanana kadar askıya aldığı bildirildi.

İhlalin tespiti halinde Slovakya, yasayı AB hukukuna uygun hale getirmezse, AB Adalet Divanına sevk edilecek ve para cezası dahil yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

AB'nin kara para aklamayla mücadele, veri koruma, Birliğin mali çıkarlarının korunması, gıda ve ürün güvenliği, halk sağlığı, çevre ve nükleer güvenlik gibi çeşitli alanlarda AB yasalarının ihlal edildiğini ihbar eden kişilere yüksek düzeyde koruma sağlanmasını öngören direktifi 2021'de yürürlüğe girmişti.


#AB
#muhbir
#Slovakya
#soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı