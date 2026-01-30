AB’den muhbirlik soruşturması: Slovakya yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

Açıklamada, Komisyonun söz konusu endişelerini daha önce Slovak makamlarına ayrıntılı şekilde ilettiği, buna rağmen düzenlemenin parlamentoda kabul edildiği belirtildi. Bu nedenle Bratislava yönetimine resmi bildirim mektubu gönderildiği ve bir ay içinde yanıt verilmesinin beklendiği bildirildi.