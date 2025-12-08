AB'den Suriye devriminin yıl dönümünde ortak açıklama: Baas rejiminin çökmesi "tarihi fırsat"

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed yönetiminin çöküşünün yıl dönümünde ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Esed rejiminin devrilmesinin, yüz binlerce insanın ölümüne, kaybolmasına, yerinden edilmesine, ülkenin büyük bölümlerinin yıkımına neden olan ve Suriye toplumunun yapısı üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuran on yıllarca süren acımasız diktatörlüğün sonu anlamına geldiği bildirildi.

"(Rejimin) düşüşü, Suriye halkına siyasi, ekonomik ve sosyal bir geçişe girme konusunda tarihi fırsat verdi." denilen açıklamada, AB'nin Suriye'nin toparlanmasını desteklemek için yaptırımları kaldırma ve diyaloğu yeniden başlatma gibi adımlar attığı vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin Suriye'deki yeni yönetimin barışçıl ve kapsayıcı geçiş süreci taahhüdü ve Esed rejiminin devrilmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığına işaret edilerek, "Birleşmiş Milletler dahil uluslararası ortaklarla süren işbirliği, uluslararası toplumun devam eden geçişe destek sağlamasına ve böylece (geçici) Anayasa Bildirgesi'nde yer alan taahhütlerle temel ilkelerin tam olarak uygulanmasına olanak tanıyacaktır." ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin istikrarını baltalamaya yönelik "yabancı askeri eylemlere" kınama

AB'nin Suriye'nin bazı bölgelerinde meydana gelen "şiddet dalgalarından" endişe duyduğuna değinilen açıklamada, ulusal diyalog, uzlaşı ve adalet olmadan barış ve istikrarın tesis edilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunularak, ülkenin istikrarını ve barışçıl geçiş süreci olasılığını baltalamaya yönelik her türlü "yabancı askeri eylem" ve girişim kınandı.

Suriye'nin "büyük zorluklar ve aynı zamanda muazzam fırsatlarla" karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, AB ve üye ülkelerin 14 yılda Suriye'ye 38 milyar avronun üzerinde yardım verdiği, Suriyelilerin "istikrarlı, müreffeh ve demokratik ülke arzularının" desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

AB Konseyi Başkanı Costa'dan "destek" mesajı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Esed yönetiminin çöküşünün yıl dönümü dolayısıyla ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye halkının "daha istikrarlı ve kapsayıcı" geleceğe doğru adımlar attığını aktardı.

AB'nin adalet, uzlaşı ve tüm Suriyelilerin haklarına odaklanan barışçıl süreci desteklediğini kaydeden Costa, "Zorluklar devam etse de siyasi diyaloğa, acil insani desteğe, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası amacına bağlıyız." ifadesine yer verdi.







