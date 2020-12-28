Dünya ABDli dergi Foreign Policy Türk ordusu hiç olmadığı kadar aktif bir yıl geçirdi
AMERİKA

ABD’li dergi Foreign Policy: Türk ordusu hiç olmadığı kadar aktif bir yıl geçirdi

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayımlanan yazıda, Türkiye’nin pandemiye rağmen 2020 yılında ilerleyişini sürdürdüğü belirtilerek, Türk ordusu için “Dünya çapında on yıllardır olmadığı kadar, hatta belki de hiç olmadığı kadar aktifti” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Diğer
Türk İHA ve SİHA'ları, yıl boyunca birçok ülke medyası tarafından Türkiye'nin gücünün simgesi olarak gösterildi.
Türk İHA ve SİHA'ları, yıl boyunca birçok ülke medyası tarafından Türkiye'nin gücünün simgesi olarak gösterildi.

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde, Allison Meakem tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

“Türkiye ilerleyişini sürdürdü”

2020 yılındaki zorluklara rağmen Türkiye'nin ilerleyişini durdurmadığı belirtilen yazıda, "Bu salgının zafer arayışını engellemesine izin vermeyen bir kişi varsa, o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadeleri kullanıldı.

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“Türk ordusu çok aktifti”

Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı belirtilerek, “Bu yıl Türk Ordusu, dünya çapında on yıllardır olmadığı kadar, hatta belki de hiç olmadığı kadar aktifti” denildi.

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