ABD’li dergi Foreign Policy: Türk ordusu hiç olmadığı kadar aktif bir yıl geçirdi

Türk İHA ve SİHA'ları, yıl boyunca birçok ülke medyası tarafından Türkiye'nin gücünün simgesi olarak gösterildi.

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde, Allison Meakem tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

“Türkiye ilerleyişini sürdürdü”

2020 yılındaki zorluklara rağmen Türkiye'nin ilerleyişini durdurmadığı belirtilen yazıda, "Bu salgının zafer arayışını engellemesine izin vermeyen bir kişi varsa, o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM Rum Başpiskopos II. Hrisostomos: Erdoğan gerçek bir vatansever

“Türk ordusu çok aktifti”

Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı belirtilerek, “Bu yıl Türk Ordusu, dünya çapında on yıllardır olmadığı kadar, hatta belki de hiç olmadığı kadar aktifti” denildi.

EKONOMİ Türk SİHA'ların Karabağ'daki etkisi NATO'nun ayarlarını bozdu: Böyle giderse kaybettik demektir