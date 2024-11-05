ABD’li Netflix’e AB’de operasyon: Paris ve Amsterdam ofislerine baskın yapıldı

Dijital yayın platformu Netflix'e vergi baskını
Yaklaşık 283 milyon takipçisi olan küresel internet televizyon ağı Netflix’in Paris ve Amsterdam ofislerinde vergi sahtekarlığı ve gizli çalışma şüphelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında arama yapılıyor. Netflix ofislerinde yapılan aramalar müfettişler ve savcılık görevlileri huzurunda gerçekleştiriliyor.
Dijital yayın platformu Netflix'e yönelik vergi soruşturması genişletildi.
Amerikan dijital platformu Netflix’in Paris ve Amsterdam’daki ofislerinde, 2022 yılında hakkında başlatılan soruşturma kapsamında arama yapılıyor.
Vergi sahtekarlığı ve gizli faaliyet şüphesi
Vergi sahtekarlığı ve gizli faaliyet şüphesi
Ulusal Mali Savcılık (PNF), 2022 yılının Kasım ayında ‘Netflix Fransa’yı hedef alan organize bir çetenin vergi sahtekarlığı ve gizli faaliyetlerinin aklanmasıyla ilgili olarak 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarını kapsayan bir vergi denetimi başlattı.
Bugün ise soruşturma kapsamında, Yolsuzluk ve Mali ve Vergi Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCCIFF) müfettişleri ve PNF üyelerinin katılımıyla Netflix'in Fransa ve Amsterdam’daki genel merkezinde arama yapılıyor.
Müfettiş ve hakimler de genel merkezde
Müfettiş ve hakimler de genel merkezde
AFP’nin adli kaynaktan aldığı bilgide şu ifadeler yer aldı:
- "Arama operasyonları, Hollandalı hakimler ve müfettişler tarafından Netflix şirketlerinin Amsterdam'daki genel merkezlerinde yürütülüyor. Eş zamanı olarak Fransız hakimler ve müfettişler de Paris’teki genel merkezde arama yapıyor. Soruşturma kapsamında yetkililer, aylardır bu prosedür için çalışıyor.”
Fransa’da elde ettiği geliri Hollanda’da beyan etti
Fransa’da elde ettiği geliri Hollanda’da beyan etti
2023 yılında Fransa'daki vergi denetimine ilişkin açıklama yapan bir Netflix sözcüsü,
“Dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin vergi kurallarına uyuyoruz”
dedi.
İddialara göre, 2014 yılında Fransa’ya gelen Netflix şirketi grubu, Fransa’da elde ettiği geliri Hollanda’da beyan etti ve vergi yükümlülüğünü minimuma indirdi. Müşterileri ile Hollanda merkezli şirket üzerinden sözleşme yaptı ve bu sayede de Fransa’da vergi avantajı elde etti.
7 milyon abone için yalnızca 981 bin euro vergi ödedi
7 milyon abone için yalnızca 981 bin euro vergi ödedi
Fransa’da 7 milyon abonesi olduğu iddia edilen Netflix Services France, 2019 ile 2020 yılları arasında yalnızca 981 bin Euro vergi ödedi.
2,4 milyar dolar net kâr açıkladı
2,4 milyar dolar net kâr açıkladı
Netflix, 2024 Eylül tarihi itibariyle dünya çapında 282 milyondan fazla aboneye sahip oldu. Şirket ayrıca, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 9,82 milyar dolar gelir elde etti ve 2,4 milyar dolar net kâr açıkladı.
Hindistan'da da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı
Hindistan'da da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı
Hindistan hükümeti, ABD merkezli yayın devi Netflix’in ülkedeki iş uygulamalarını incelemeye almış, şirketin eski bir yöneticisine gönderilen resmi e-posta, soruşturmanın kapsamını ve gerekçelerini ortaya koymuştu.
Soruşturma kapsamında şirketin vize ihlalleri yaptığı iddia edilmiş, vergi kaçakçılığı şüphesi de soruşturmaya dahil edilmişti.
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