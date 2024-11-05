ABD’li Netflix’e AB’de operasyon: Paris ve Amsterdam ofislerine baskın yapıldı

İddialara göre, 2014 yılında Fransa’ya gelen Netflix şirketi grubu, Fransa’da elde ettiği geliri Hollanda’da beyan etti ve vergi yükümlülüğünü minimuma indirdi. Müşterileri ile Hollanda merkezli şirket üzerinden sözleşme yaptı ve bu sayede de Fransa’da vergi avantajı elde etti.