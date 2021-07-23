Dünya ABDnin California eyaletindeki orman yangını günlerdir sürüyor
AMERİKA

ABD’nin California eyaletindeki orman yangını günlerdir sürüyor

ABD’nin California eyaletinde günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınına karşı itfaiyecilerin zorlu mücadelesi devam ederken, itfaiye ekiplerinin alevlerin arasındaki zor anları kameralara yansıdı.

Haber Merkezi İHA
ABD’nin California eyaletindeki orman yangını günlerdir sürüyor
4 Temmuz’da başlayan yıldırım kaynaklı Tamarack yangını günlerdir devam ediyor.


ABD’nin California eyaletinde bulunan Tahoe Gölü’nün güneyinde 4 Temmuz’da başlayan yıldırım kaynaklı Tamarack yangını günlerdir devam ediyor.

İtfaiyecilerin yangına karşı zorlu mücadelesi de sürüyor.
İtfaiyecilerin yangına karşı zorlu mücadelesi de sürüyor.

ZORLU MÜCADELE SÜRÜYOR

Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği California’da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, itfaiyecilerin yangına karşı zorlu mücadelesi de sürüyor.

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Orman yangınına bin 200’den fazla itfaiyecinin müdahale ediyor.
Orman yangınına bin 200’den fazla itfaiyecinin müdahale ediyor.

İtfaiye teşkilatı, ekiplerin yangına müdahale ettikleri sırada alevlerin arasındaki zor anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, itfaiye aracını çevreleyen alevlerin ve kıvılcımların şiddetli rüzgarın etkisiyle ön camlara vurduğu görüldü.

Yangın nedeniyle itibariyle 50 bin dönümden fazla arazi yok oldu.
Yangın nedeniyle itibariyle 50 bin dönümden fazla arazi yok oldu.

50 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ARAZİ YOK OLDU

4 Temmuz’da yıldırım düşmesi sonucu çıkan Tamarack yangını nedeniyle dün sabah itibariyle 50 bin dönümden fazla arazi yok olurken, şu ana kadar yangın sadece yüzde 4 oranında kontrol altına alınabildi. Bin 200’den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında en az 10 bina yıkılırken, bölgede 800’den fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi.

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