Adaylığı daha önce reddedilmişti: Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yeniden başvuru yaptı

En baştan söyleyelim açık açık: Tarih boyunca, İran hep Müslümanlarla savaştı: 12., 13., yüzyıllarda doğudan Moğol sürüleri, batıdan Haçlı sürüleri, İslâm âlemini kasıp kavurarak kan gölüne çevirince, biz ölüm kalım savaşı verirken İranlılar küffarla değil bizimle savaştılar! Salahaddin Eyyûbî ilk iş olarak, El-Ezher’i Sünnîleştirdi, sonra da ta Tunus’a kadar Şia’yı kovaladı! İnanılır gibi değil ama ürpertici gerçek bu! Şimdi de öyle ama bir farkla: Şimdi açıkça küffarla savaştıklarını söylüyorlar