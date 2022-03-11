Dünya Alman Focus dergisi Savaşan tarafları bir araya getirmek Erdoğan ve Türkiyenin diplomatik başarısı
AVRUPA

Alman Focus dergisi: Savaşan tarafları bir araya getirmek Erdoğan ve Türkiye’nin diplomatik başarısı

Avrupa medyasına göre, savaşan Rusya ve Ukrayna'yı barış için Antalya'da masaya oturtan Türkiye, fark yaratan tek ülke. Alman Focus dergisinde yayımlanan bir haberde "Türkiye'nin bu düzeydeki ilk görüşmeyi fiilen kaydetmesi, Erdoğan ve hükümeti için diplomatik bir başarı. Savaşan tarafları bir araya getirmeyi başardığı için sadece Türkiye'nin başarılı olduğu söylenebilir" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman Focus dergisi: Savaşan tarafları bir araya getirmek Erdoğan ve Türkiye’nin diplomatik başarısı
Antalya Diplomasi Forumu

Alman Focus dergisi, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya devlet adamlarını bir araya getirerek arabuluculuk rolü üstlendiği toplantının detaylarına dikkat çekti. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Sadece Türkiye başarılı olduğunu söyleyebilir"

"Ukrayna savaşının başlamasından iki hafta sonra çatışan tarafların üst düzey temsilcilerinin ilk toplantısına ilgi büyük. Savaşan tarafları bir araya getirmeyi başardığı için sadece Türkiye başarılı olduğunu iddia edebilir. Türk devlet televizyonu, U şeklindeki masalarda gözle görülür bir şekilde memnun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ev sahibi olarak gösteriyor. Lavrov ve Kuleba, aralarında Çavuşoğlu'nun da bulunduğu tam karşı karşıya oturuyorlar. Görüşmelerden önce ve sonra, iki konuk görünüşe göre birlikte fotoğraf çekmekten kaçınmak istiyorlar."

"Erdoğan ve hükümeti için diplomatik başarı"

"Karadeniz'de her iki ülkeyle de deniz sınırı olan NATO ülkesi Türkiye, defalarca çatışmada arabuluculuk teklifinde bulundu. Ankara, hem Moskova hem de Kiev ile yakın ilişkiler içindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rusya'nın işgalini sert bir dille eleştirdi, ancak hiçbir ortağından vazgeçmek istemediğini her zaman vurguladı. Türkiye'nin bu düzeydeki ilk görüşmeyi fiilen kaydetmesi, Erdoğan ve hükümeti için diplomatik bir başarı olmalıdır."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanı Antalya'da bir araya gelecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanı Antalya'da bir araya gelecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Çatışma öncesinde ve çatışma sonrasında hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, 'Lavrov da, Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan da toplantıda özellikle benim de yer almamı istedi. Dolasıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çağrı: Taraflar Antalya'da buluşsun
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