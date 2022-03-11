Alman Focus dergisi: Savaşan tarafları bir araya getirmek Erdoğan ve Türkiye’nin diplomatik başarısı

Alman Focus dergisi, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya devlet adamlarını bir araya getirerek arabuluculuk rolü üstlendiği toplantının detaylarına dikkat çekti. Yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Sadece Türkiye başarılı olduğunu söyleyebilir""Ukrayna savaşının başlamasından iki hafta sonra çatışan tarafların üst düzey temsilcilerinin ilk toplantısına ilgi büyük. Savaşan tarafları bir araya getirmeyi başardığı için sadece Türkiye başarılı olduğunu iddia edebilir. Türk devlet televizyonu, U şeklindeki masalarda gözle görülür bir şekilde memnun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ev sahibi olarak gösteriyor. Lavrov ve Kuleba, aralarında Çavuşoğlu'nun da bulunduğu tam karşı karşıya oturuyorlar. Görüşmelerden önce ve sonra, iki konuk görünüşe göre birlikte fotoğraf çekmekten kaçınmak istiyorlar."
"Erdoğan ve hükümeti için diplomatik başarı"
"Karadeniz'de her iki ülkeyle de deniz sınırı olan NATO ülkesi Türkiye, defalarca çatışmada arabuluculuk teklifinde bulundu. Ankara, hem Moskova hem de Kiev ile yakın ilişkiler içindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rusya'nın işgalini sert bir dille eleştirdi, ancak hiçbir ortağından vazgeçmek istemediğini her zaman vurguladı. Türkiye'nin bu düzeydeki ilk görüşmeyi fiilen kaydetmesi, Erdoğan ve hükümeti için diplomatik bir başarı olmalıdır."