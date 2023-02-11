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Dünya

Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için görev gücü oluşturdu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkede yaşayan Türkler ve Suriyelilerin Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yakın akrabalarını Almanya’ya getirebilmelerine yönelik vize kolaylığı sağlanması için “görev gücü” oluşturulduğunu bildirdi.

22:43 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’daki Türk ve Suriyeli ailelerin depremden etkilenen yakınlarını, "barınma veya tıbbi tedavi ihtiyaçları" için bürokratik olmayan yollarla geçici olarak yanlarına almalarına yardım etmek istediklerini belirtti.

Baerbock, “Almanya Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile çalışmalarına hemen başlayan bir görev gücü oluşturduk. Amaç, depremden etkilenenler için vize prosedürlerini mümkün olduğunca bürokratik olmayan hale getirmek. Bunun için Türkiye'deki misyonlarımızda kadromuzu artırdık ve kapasiteleri yeniden tahsis ettik.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede yaşayan Türkler ve Suriyelilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya’ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını planladığını bildirmişti.

Daha önce Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, eyalet hükümetinin, kentte yakınları olan depremzedelerin Berlin'e gelebilmeleri için ülkeye giriş şartlarını ve vize alma koşullarını kolaylaştırma konusunda mutabık kaldığını ifade etmiş, bazı siyasetçiler de depremlerden etkilenenlerin Almanya'ya, yakınlarının yanına geçici bir süreliğine gelebilmelerinin sağlanmasını istemişti.


#Almanya
#Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
#vize
#deprem
1 saat önce
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Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için görev gücü oluşturdu
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