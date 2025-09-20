Almanya'da halkın yüzde 83'ü İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haksız buluyor

ZDF televizyonunun yaptırdığı araştırmada, Almanya'da 1419 kişiye İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkında görüşleri soruldu.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 83'ü İsrail'in Gazze saldırılarını haksız bulurken sadece yüzde 10'u bu saldırıları haklı bulduğunu belirtti.

Bu oran ilk kez bu kadar yükseğe çıktı.

Katılımcılar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybetmesini şiddetle eleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514'e yükseldi, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.







