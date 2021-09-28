Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinin New York'ta Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

VEJA gazetesine verdiği demeçte aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı

Jair Bolsonaro “Aşı olmak kişisel bir karardır. Eşim aşıyı ABD’de olmaya karar verdi. Ben ise aşı olmadım” ifadelerini kullandı.

Bazı sağlık yetkilileri ve epidemiyologlar First Lady’nin kararını eleştirirken, Bolsonaro'nun bu adımı Brezilya’daki aşı kampanyasına bir 'hakaret' olarak değerlendirildi.

Brezilyalı Senatör Omar Aziz ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle aşıyı olduğu için eşinizi tebrik etmeniz gerekiyor zira aşı hayat kurtarır” dedi.

Epidemiyolog Dr. Pedro Hallal de, G1’e yaptığı açıklamada, First Lady’nin yurtdışında aşı olmasının “Brezilya’nın halk sağlığı sistemini ve tüm Brezilyalıları hor gördüğünü gösterirken aynı zamanda First Lady’nin güvensizliğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

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Olayın neden olduğu kargaşanın ardından hükümet tarafından yapılan açıklamada, First Lady’nin Brezilya’ya dönmek için Kovid-19 testi yaptırdığı sırada, bir doktorun ona aşı olmak isteyip istemediğini sorduğu, First Lady’nin de aşı olmayı zaten düşündüğü için bu teklifi kabul ettiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca First Lady’nin toplum sağlığı için çalışan sağlık görevlilerine olan hayranlığını ve saygısını dile getirdiği vurgulandı.

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