Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinin New York'ta Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro'nun bu hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun oturum arası sırasında Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı. Aşı karşıtlığı ile bilinen Bolsonaro’nun eşinin New York’ta aşı olması Brezilya’da tepkiyle karşılandı.

