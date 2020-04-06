Dünya Asıl mesleği doktorluk olan İrlanda Başbakanı Varadkar, koronavirüsle mücadele için haftada bir gün görev yapacak
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Asıl mesleği doktorluk olan İrlanda Başbakanı Varadkar, koronavirüsle mücadele için haftada bir gün görev yapacak

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, koronavirüs salgını nedeniyle asıl mesleği olan doktorluğa geri dönüyor. Varadkar, haftada bir gün başbakanlık koltuğunu bırakacak ve sağlık çalışanlarına yardım edecek

Haber Merkezi Diğer
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar

İrlanda Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Leo Varadkar’ın haftanın bir günü İrlanda Sağlık Servisi Yönetimi (HSE) için görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada, “Doktor Varadkar, uzmanlığı kapsamında yer alan konularda haftanın bir günü HSE’ye hizmet verecek. "Aile üyelerinin ve arkadaşlarının çoğu sağlık alanında çalışıyor. Kendisi az da olsa yardımcı olmak istedi” ifadelerine yer verildi.

Varadkar'ın nasıl bir görev üstleneceği merakla beklenirken Irish Times gazetesi, Başbakanın telefon aracılığıyla hastalara danışmanlık yapacağını belirtti. Gazeteye göre Varadkar, virüsle enfekte olan kişilerle yüz yüze gelmek yerine onlara telefondan bilgi verecek.

HSE geçen ay aktif olarak görev yapmayan ya da emekli olan eski sağlık çalışanlarına ‘yardım’ çağrısında bulunmuştu. İrlanda’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 158 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 4 bin 994’e ulaştı.

Dublin’de yaklaşık yedi yıl doktorluk yapan Leo Varadkar, 2010 yılında siyasete atıldığında mesleğini bırakmıştı. Varadkar, 2017 yılında başbakan seçilmişti. İrlandalı bir hemşireyle ve Hint bir doktorun oğlu olan 41 yaşındaki Varadkar’ın hayat arkadaşı Matthew Barrett de Dublin'de bir hastanede cerrah olarak görev yapıyor.

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