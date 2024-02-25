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Dünya

Gazze'deki soykırım değilse soykırım ne?

Latin Amerika ülkelerinde Gazze’deki vahşete tepkiler devam ediyor. Daha önce İsrail’i Nazilere benzeten Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, “İsrail’in Filistin halkına yaptığı şey savaş değil, soykırımdır çünkü kadınları ve çocukları öldürüyor. Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Lula, hiçbir şeyi temsil etmeyen BM Güvenlik Konseyi’nde reform için ellerinden geleni yapacağını söyledi.

04:00 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 04:07 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum" sözleriyle İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi. Lula da Silva, "İsrail hükümetinin Filistin halkına yaptığı şey bir savaş değil, soykırımdır çünkü kadınları ve çocukları öldürüyorlar. Askerler ölmüyor, kadınlar ve çocuklar hastanede ölüyor. Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu. İsrail ile uyum içinde "özgür ve bağımsız" bir Filistin devletini savunduklarını vurgulayan Lula da Silva, bu konuda politikalarının "net" olduğunu belirtti.


BM GÜVENLIK KONSEYI IŞLEVSIZ

Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne de tepki göstererek "Bugün hiçbir şeyi temsil etmiyor, herhangi bir karar almıyor yani barış için hiçbir şey yapmıyor. Bugün dünyada ikiyüzlülük çok fazla, politika ise oldukça az. Gazze'de olanları kabul etmediğimiz gibi, Ukrayna'daki savaşı da kabul edemeyiz" dedi. BM Güvenlik Konseyi'nde reform gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarının altını çizen Lula da Silva, veto hakkına sahip ülkelerin demokratik davranmadığını kaydetti. Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 30 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Lula da Silva, "İnsanların, Gazze'de olup biteni anlamaması mümkün değil" diye konuştu. Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira da İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz'a, Lula da Silva'ya yönelik "özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Lula da Silva, 18 Şubat'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'yi işgalini, "soykırım" ifadesiyle nitelendirmiş ve Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.


Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın 'Holokost' benzetmesi Hamas'ta takdirle karşılandı
Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın 'Holokost' benzetmesi Hamas'ta takdirle karşılandı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzeterek olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti. Silva'nın bu sözleri Hamas tarafında takdirle karşılandı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'de halkımızın maruz kaldıklarını Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptığı 'Holokost'a benzeten Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın açıklamasını takdirle karşılıyoruz.” denildi. Öte yandan Silva'nın 'Holokost' benzetmesi Gazze Kasabı Netanyahu'yu sinirlendirdi. Brezilya Devlet Başkanı'nın açıklamalarına cevap veren Netanyahu, "kırmızı çizginin aşıldığını" söyledi.

#Gazze
#Brezilya
#Lula da Silva
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