Ateşkesin ardından Netanyahu'dan tehdit: Yine vurabiliriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile bu sabaha karşı ateşkese girilmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Sputnik'in haberine göre; Basın toplantısında konuşan Netanyahu, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" mesajı verdi.

"HAMAS AĞIR ZARAR ALDI"

Gazze'ye yönelik son operasyonun, Hamas'a ağır zarar verdirdiğini söyleyen Netanyahu, "İsrail, Hamas ile denklemi değiştirdi. Gazze Şeridi'ndeki radikallere karşı 11 günlük güçlü saldırılar, güç dengesi ve oyunun kurallarında değişiklik yarattı. Henüz her şey halk ve Hamas tarafından bilinmemekle birlikte tüm başarılar zamanla ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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"SALDIRI GELİRSE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YANIT VERİRİZ"

Konuşmasında tehdit niteliğinde ifadelere de yer veren Netanyahu, "Cesur ve yeni şeyler yaptığımızı söyleyebilirim; karadan işgal yapmak gerekli olsaydı, bunu yapardık, ama hedefe daha güvenli yollarla ulaşabileceğimizi düşündüm. Gazze'den yeni roket saldırısı yapılırsa, güçlü şekilde yanıt vereceğiz." sözlerini kullandı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre İsrail saldırılarında 66'sı çocuk 243 kişi hayatını kaybetti, 1910 kişi yaralandı.