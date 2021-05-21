Dünya Ateşkesin ardından Netanyahudan tehdit Yine vurabiliriz
ORTADOĞU

Ateşkesin ardından Netanyahu'dan tehdit: Yine vurabiliriz

İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin ardından açıklama yapan Başbakan Binyamin Netanyahu, "Gazze'den yeni roket saldırısı yapılırsa, güçlü şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Ateşkesin ardından Netanyahudan tehdit: Yine vurabiliriz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile bu sabaha karşı ateşkese girilmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Sputnik'in haberine göre; Basın toplantısında konuşan Netanyahu, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" mesajı verdi.

"HAMAS AĞIR ZARAR ALDI"

Gazze'ye yönelik son operasyonun, Hamas'a ağır zarar verdirdiğini söyleyen Netanyahu, "İsrail, Hamas ile denklemi değiştirdi. Gazze Şeridi'ndeki radikallere karşı 11 günlük güçlü saldırılar, güç dengesi ve oyunun kurallarında değişiklik yarattı. Henüz her şey halk ve Hamas tarafından bilinmemekle birlikte tüm başarılar zamanla ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 243'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 243'e yükseldi

"SALDIRI GELİRSE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YANIT VERİRİZ"

Konuşmasında tehdit niteliğinde ifadelere de yer veren Netanyahu, "Cesur ve yeni şeyler yaptığımızı söyleyebilirim; karadan işgal yapmak gerekli olsaydı, bunu yapardık, ama hedefe daha güvenli yollarla ulaşabileceğimizi düşündüm. Gazze'den yeni roket saldırısı yapılırsa, güçlü şekilde yanıt vereceğiz." sözlerini kullandı.

İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı
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İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre İsrail saldırılarında 66'sı çocuk 243 kişi hayatını kaybetti, 1910 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes başladı
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Gazze'de ateşkes başladı

Batı Şeria'da
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Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Mescid-i Aksa'da
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Mescid-i Aksa'da "ateşkes" sevinci
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, sevinç gösterisinde bulundu.

Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
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Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
İşgalci İsrail güçleriyle Hamas arasında varılan ateşkes kararının ardından Filistinliler Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yöneldi. Binlerce Filistinli tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı. Burada şükür secdesi yapıp dualar etti.

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