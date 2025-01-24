Ateşkeste ikinci aşama: Trump Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni İsrail'e gönderiyor

Bu kapsamda savaşın durmasını isteyen ABD Başkanı

Bu kapsamda savaşın durmasını isteyen ABD Başkanı

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Tel Aviv ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Tel Aviv ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Witkoff'un gelecek hafta önce Suudi Arabistan ardından da İsrail'e gideceği belirtildi.

Witkoff'un İsrail ziyaretinde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerinin ele alınacağı ifade edildi.

Fox News kanalında katıldığı bir programda Witkoff, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği Netzarim ve Philadelphi Koridoru'ndaki "denetime" katılacağını açıklamıştı.