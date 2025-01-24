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Ateşkeste ikinci aşama: Trump Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni İsrail'e gönderiyor

Ateşkeste ikinci aşama: Trump Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni İsrail'e gönderiyor

10:5224/01/2025, Cuma
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Trump, Gazze'deki ateşkesin devamından emin olmadığını belirterek, "Bu, onların savaşı." dedi.
Trump, Gazze'deki ateşkesin devamından emin olmadığını belirterek, "Bu, onların savaşı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını ele almak üzere İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.

Gazze'de uzun süredir beklenen ateşkes hayata geçerken devamlılığı konusunda tedirginlik hakim.


Bu kapsamda savaşın durmasını isteyen ABD Başkanı
Donald Trump
ilk adımı atıyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Tel Aviv ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Önce Suudi Arabistan sonra İsrail


İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Witkoff'un gelecek hafta önce Suudi Arabistan ardından da İsrail'e gideceği belirtildi.


Witkoff'un İsrail ziyaretinde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerinin ele alınacağı ifade edildi.


Fox News kanalında katıldığı bir programda Witkoff, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği Netzarim ve Philadelphi Koridoru'ndaki "denetime" katılacağını açıklamıştı.


Ateşkes ve esir takası anlaşması


Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.


Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.


İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.




#Gazze
#İsrail
#Trump

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