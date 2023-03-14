|
Reklam
Reklam
Dünya

'AUKUS' anlaşmasının yol haritası belli oldu

ABD, İngiltere ve Avustralya ülkeleri arasında gerçekleşecek olan ve nükleer denizaltı teknolojisi alanında iş birliğini öngören 'AUKUS' anlaşmasına ilişkin yol haritası açıklandı. Buna göre, üç ülke ortak teknoloji kapasitelerini kullanma yoluyla 10 yıl içinde konvansiyonel silahlı, nükleer enerjiyle çalışan yeni nesil denizaltılar üretecek.

11:46 . 14/03/2023 Salı
Diğer
'AUKUS' anlaşmasının yol haritası belirlendi

'AUKUS' anlaşmasının yol haritası belirlendi

ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, ABD'nin San Diego şehrinde bir araya geldi.


3 ülke arasında, nükleer denizaltı teknolojisi alanında iş birliğini öngören "AUKUS" anlaşmasına ilişkin yol haritası duyuruldu.


Açıklamada, 3 ülkenin ortak teknoloji kapasiteleriyle yeni nesil denizaltı olan SSN-AUKUS'un üretileceği kaydedildi.


'AUKUS' nükleer denizaltı üretimini hedefliyor

Avustralya ve İngiltere'nin "geleceğin denizaltıları" olarak nitelendirilen SSN-AUKUS'u kullanacakları belirtildi.


İngiltere'nin yeni nesil denizaltıyı 2030 yılına doğru, Avustralya'nın ise 2030'lu yılların başlarında teslim alması planlanıyor.


Dengeleri değiştirebilecek bir anlaşma


TRT'nin haberine göre anlaşma kapsamında ayrıca, 2030'ların başlarında Kongre'nin onay vermesi halinde, ABD'nin Avustralya'ya 3 adet "Virginia" sınıfı denizaltı satması da kararlaştırıldı.


İhtiyaç duyulması durumunda, Avustralya'ya 2 denizaltının daha satılması da gündemde.


'AUKUS' kapsamındaki ülkelerin liderleri

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı koruyacağına vurgu yaptı, anlaşmayı "oyun değiştirici" olarak tanımdı.


Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise, anlaşma için "Avustralya tarihindeki en büyük savunma yatırımı" ifadesini kullandı.


Nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören "AUKUS" anlaşması 2021 yılında imzalanmıştı.


#ABD
#İngiltere
#Avustralya
#nükleer denizaltı teknolojisi
#oyun değiştirici
1 saat önce
default-profile-img
'AUKUS' anlaşmasının yol haritası belli oldu
Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'liyakatsizlik' tepkisi: 'Siz beni satın almadınız' diyerek ateş püskürdü
Fenerbahçe-Sevilla maçını Michael Oliver yönetecek
Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camisi restore edilecek
FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na açık mektup: Hepimiz yanınızdayız
Rus füzesi Kramatorsk şehir merkezine isabet etti bir kişi hayatını kaybetti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.