'AUKUS' anlaşmasının yol haritası belli oldu

Güney Kore ve ABD son 5 yılın en kapsamlı ortak tatbikatı olarak gösterilen Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na bugün başlarken, Kuzey Kore'den Seul-Washington ittifakına yönelik misilleme geldi. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede başlattığı tatbikata misilleme olarak denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı.