Azerbaycan görüntüleri yayınladı: Rus askerleri Ermeni gruplara eşlik ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’a geçici olarak konuşlanmış Rus barış gücü birliklerinin yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait askeri araçlara bir kez daha eşlik ettiğinin gözlemlendiği bildirildi. Rus barış gücüne ait 1 adet ZTR-82A muharebe aracının gözetimi altında Ermenilere ait 3 adet URAL kamyon ve üzerinde yakıt deposu bulunan bir "KamAZ" markalı kamyon olmak üzere toplam 5 askeri aracın Hankendi-Halfeli-Turşsu toprak yoluyla hareket ederken Azerbaycan birliklerinin teknik gözetim araçları tarafından kayıt altına alındığı aktarıldı. Rus barış gücünün Ermeni silahlı grupların yasa dışı askeri sevkiyatlarına eşlik ettiği anların görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.