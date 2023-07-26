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Dünya

Azerbaycan'dan Hindistan'a çağrı: Ermenistan'a silah tedarikini durdurun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Sridharan Madhusudhanan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hindistan'ın Ermenistan'a silah tedarikini durdurması amacıyla çağrıda bulundu.

18:28 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev

Hacıyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış anlaşması müzakereleri yaptığı bir dönemde Hindistan'ın bu ülkeye öldürücü silahlar tedarik etmesinin Ermenistan'ın militaristleşmesine ve durumun gerginleşmesine yol açtığını, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve güvenliğin tesisinin önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

Bu durumun, Hindistan'ın uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayalı kendi ilan ettiği dış politikası ve bu ülkenin de üyesi olduğu Bağlantısızlar Hareketi'nin tarihi Bandung ilkeleriyle çeliştiğini belirten Hacıyev, Büyükelçi Madhusudhanan'dan Azerbaycan'ın endişelerini Delhi yönetimine iletmesini istedi.

Hacıyev ayrıca Hindistan'a, Ermenistan'a ölümcül silah tedariki konusundaki kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Azerbaycan basınında, Hindistan'dan gelen askeri kargoların, İran üzerinden Ermenistan'a teslim edildiğinin belirlendiği hususunda haberler yayınlanmıştı.



#Azerbaycan
#Hindistan
#Ermenistan
#silah
#tedarik
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