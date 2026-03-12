Yeni Şafak
Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu

20:3912/03/2026, Perşembe
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 70’inci Oturumunda katıldığı toplantıda, İsrailli bakanın konuşmaya başlamasıyla salonu terk etti.

Bakan Göktaş, ABD’nin New York şehrinde temaslarına devam ediyor. Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 70’inci Oturumu marjında gerçekleştirilen 'Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet' konulu toplantıya katıldı. Burada Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrailli bakanın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı. Göktaş’ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.




#Mahinur Özdemir Göktaş
#BM
#İsrail
#Protesto
