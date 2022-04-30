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Dünya Baltık ve Karadenizdeki NATO jetleri Rus uçaklarının önünü kesiyor
AVRUPA

Baltık ve Karadeniz’deki NATO jetleri Rus uçaklarının önünü kesiyor

NATO hava güçlerinin konuşlandığı Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden yapılan açıklamaya göre, Baltık Denizi ve Karadeniz’de konuşlanmış NATO jetleri son 4 günde birkaç kez Rus uçaklarını takip ederek önünü kestiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Baltık ve Karadeniz’deki NATO jetleri Rus uçaklarının önünü kesiyor
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NATO radarlarının 26 Nisan’dan bu yana Baltık Denizi ve Karadeniz’de bir dizi kimliği belirsiz uçağı takip ettiği, NATO jetlerinin ise yaklaşmakta olan uçağın önünü kesip kimliğini tespit etmek için hızlıca havalandığı belirtildi. Açıklamada bu rutinin, NATO güçlerinin ‘hazır ve hızlı müdahale etme yeteneklerini gösterdiği’ ifade edildi.

SİVİL UÇAKLAR İÇİN POTANSİYEL RİSK


Açıklamada ayrıca “Rus askeri uçakları genellikle konumlarını ve irtifalarını gösteren bir transponder kodu iletmez, uçuş planı bildirmez veya hava trafik kontrolörleri ile iletişim kurmaz, bu da sivil uçaklar için potansiyel bir risk oluşturur. Önü kesilen Rus uçağı asla İttifak hava sahasına girmedi ve müdahaleler güvenli ve rutin bir şekilde gerçekleştirildi” ifadeleri yer aldı.

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