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Bangladeş'te genel seçim: Resmi olmayan sonuçlara göre iktidar partisi kazandı

Bangladeş'te bugün 12'nci genel seçim düzenlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi iktidarda bulunan Avami Birliği partisi kazandı.

22:37 - 7/01/2024 Pazar
AA
Chittagong kentinde seçimi boykot eden ana muhalefetteki BNP üyeleri, 48 saatlik grev için toplanmış, polis ile parti üyeleri arasında arbede yaşanmıştı.
Chittagong kentinde seçimi boykot eden ana muhalefetteki BNP üyeleri, 48 saatlik grev için toplanmış, polis ile parti üyeleri arasında arbede yaşanmıştı.

Bangladeş Seçim Komisyonunca açıklanan verilere göre, ülkede düzenlenen 12'nci genel seçimin resmi olmayan ön sonuçları doğrultusunda Avami Birliği partisi Mecliste 189 sandalye kazanırken, bağımsız adaylar 60 sandalyenin sahibi oldu.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, destekçilerinden kutlama yapmamalarını istedi.

Ülkede seçime katılım oranının yalnızca yüzde 40 olduğu, bu durumun, seçimin muhalefet partilerince boykot edilmesinden kaynaklandığı bildirilmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in liderliğindeki Avami Birliği partisinin adaylarının katıldığı 12'nci genel seçimi, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi boykot kararı almıştı.


Seçimdeki olaylar


Seçim Komisyonu yetkililerinin, seçim güvenliği için ülkede kurulan 42 bine yakın oy verme noktasında yaklaşık 800 bin emniyet gücü görevlendirildiğini açıklamasına rağmen, seçimde olaylar çıkmıştı.

Polis yetkilileri, Munshiganj bölgesinde, Avami Birliği partisinden bir kişinin bağımsız adayı destekleyenlerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Seçim Komisyonu yetkilileri, 37 oy verme noktasında çıkan olaylarda gözaltına alınan kişiler olduğunu açıklamıştı.


Hükümet karşıtı protestolar


Bangladeş'te, polisin 28 Ekim 2023'te Başbakan Hasina'nın istifası talebiyle yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim 2023'te de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını, genel seçim yapılana kadar da geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep etmişti.

Hasina ise tekrar başbakan olmayı umarak Anayasa'da belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini dile getirmişti.

Ana muhalefetteki BNP, bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla 48 saatlik greve gidileceğini ilan etmişti.

Bangladeş'te 1996'da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Hasina, 2009'da ikinci kez iktidara gelmesinin ardından 2014 ve 2018 seçimlerinde de iktidarını korudu. Hasina, ülkesinin içinde bulunduğu "siyasi kargaşa" ve "ekonomik zorluklara" karşın beşinci kez başbakanlık koltuğuna oturmayı hedefliyor.


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#Bangladeş
#genel seçim
#Avami Partisi
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