Barış için referandum teklifi

Rusya- Ukrayna Savaşını bitirmek için çabalar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, konuya ilişkin açıklama bulundu. Zelenski, ABD ve Avrupalı müttefikler ile üzerinde çalışmalar sürdürdükleri barış planı hakkında değerlendirmelerde bulunarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenlik garantilerinin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade etti. Uygun güvenlik şartlarının oluşması durumunda ülkede devlet başkanı seçimlerinin yapılabileceğine işaret eden Başkan Zelenski, barış planı için de referandum düzenleyebileceklerini belirterek anlaşmayı onaylamak için referandum yapılabileceğini ve eş zamanlı devlet başkanlığı seçiminin de düzenlenebileceğini belirtti.

ÖNCE ANLAŞMA SONRA SEÇİM

Ülkede seçimlerin veya referandumun yapılması için en az 60 günlük ateşkesin ilan edilmesi gerektiğinin altını çizen Ukrayna lideri, "Savaşın sonunu netleştirecek kapsamlı bir anlaşmayla referanduma gidebiliriz. Çünkü insanlar, bu sonucun bizim için kabul edilebilir olup olmadığını seçebilir. Ardından bir referandum olabilir. Bir referandumun yapılması en az 60 gün gerektirir ve bunun için 60 gün boyunca gerçek bir ateşkese ihtiyacımız olacak. Aksi takdirde referandumu düzenlemeyiz" dedi. Zelenski, Ukrayna Parlamentosunun ancak barış anlaşmasının imzalanmasının ardından ülkede seçim tarihini belirleyebileceğini, 2022'den itibaren devam eden sıkıyönetimin iptal edilmesinden sonra ülkede yerel ve parlamento seçimlerinin de yapılmasının mümkün olacağını dile getirdi.

DONETSK’TE SERBEST EKONOMİK BÖLGE

Zelenski, ABD'nin önerdiği barış planına göre, Donetsk bölgesinin "bir kısmında" serbest ekonomik bölge oluşturmak için görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Ülkesine uygun güvenlik garantilerin sağlanması durumunda bu konuyu değerlendirebileceklerini belirten Zelenski, "Ukrayna için güvenlik garantileri sağlandıktan sonra taraflar, Donetsk bölgesinin bir kısmında serbest ekonomik bölgesi oluşturma olasılığını değerlendirebilir" değerlendirmesini yaptı. Zelenski, söz konusu serbest ekonomik bölgenin oluşturulması halinde, Ukrayna birliklerinin bu alandan belli bir mesafede geri çekilmesi durumunda Rus ordusunun da geri çekilmesi gerekeceğini vurgulayarak bu tür bir kararın alınması için Ukrayna ile ABD ve Rusya arasında ayrı bir anlaşmanın yapılması gerekeceğini aktardı.

20 maddelik planda ne var?

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ABD ile üzerinde çalışılan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik barış planını da dün ilk kez kamuoyuna açıkladı. Plana göre, Ukrayna'nın egemenliği teyid ediliyor. Ateşkes mekanizmasını gözleme mekanizması oluşturulacak. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sayısı barış zamanında 800 bin personelle sınırlandırılırken, NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri sağlanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda, silahlı bir karşılık verilecek ve yaptırımlar yeniden uygulanacak. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım tarihinin belirlenecek ve Kiev'e Avrupa pazarına kısa vadeli erişim sağlanacak. Ukrayna'nın yeniden inşası için 800 milyar dolar fon sağlanması. ABD ile serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılması sürecinin hızlandırılması. Ukrayna'nın nükleer silahsız statüsünün güvence altına alınması.

İHLALLERE KARŞI YAPTIRIM

Anlaşmanın kabul edildiği tarih itibarıyla Donetsk, Lugansk ve Zaporijya ile Herson bölgelerinde, birliklerin konuşlandırıldığı hat boyunca ateşkesin sağlanacak. Rusya, birliklerini Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumi ve Harkiv bölgelerinden çekmelidir. Ukrayna, Rus ordusunun Donbas'tan çekilmesinde ısrar ederken ABD, orada serbest bir ekonomik bölge oluşturulmasını öneriyor. Bölgesel anlaşmalar üzerinde mutabık kalındıktan sonra Rusya ve Ukrayna, bunları zorla değiştirmemeyi taahhüt ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Dinyeper Nehri ve Karadeniz'i ticari faaliyetler için kullanmasını engellemeyecektir; Kinburn Yarımadası askerden arındırılacaktır. Bir insani yardım komitesi kurulacak, savaş esirleri geri verilecek. Ukrayna, anlaşma imzalandıktan sonra en kısa sürede seçime gitmesini öngörüyor. İhlallere karşı yaptırımlar uygulanacak.Anlaşmanın kabulüyle derhal tam bir ateşkes yürürlüğe girecek.







