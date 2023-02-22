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Dünya

Başkonsolosluğa teslim ettiler: İran'da yaşayan Türkler, depremzedeler için seferber oldu

İran'ın Balov ve Kızıl Hangah köylerinde yaşayan Türkler, topladıkları yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere Türkiye’nin Urumiye Başkonsolosluğu'na teslim etti.

00:42 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
İran'da yaşayan Türkler, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı.

İran'da yaşayan Türkler, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinin Urumiye şehrine bağlı Balov ve Kızıl Hangah Köyü sakinleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım malzemeleri topladı.

Balov ve Kızıl Hangah köylerinde yaşayan İranlı Türkler, topladıkları yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere Türkiye’nin Urumiye Başkonsolosluğu'na teslim etti.

Urumiye Başkonsolosluğu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Balov ile Kızıl Hangah köylülerine teşekkür ederek, yardımların en kısa süre içerisinde deprem bölgesine ulaştırılacağı bilgisini verdi.

İran halkının yaptığı yardımlar daha önce de Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu aracılığıyla deprem bölgelerine gönderilmişti.



#Balov
#Kızıl Hangah
#Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosluğu
#Urumiye
26 dakika önce
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Başkonsolosluğa teslim ettiler: İran'da yaşayan Türkler, depremzedeler için seferber oldu
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