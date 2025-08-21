Batı medyası artık İsrail soykırımını gizleyemiyor: The Guardian'dan 'ölenlerin yüzde 83'ü sivil' haberi

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, terör devleti İsrail'in gizli veri tabanından elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaştı. Veriler, İsrail güçlerinin Gazze'de öldürdüğü insanların yüzde 83'ünün yani her altı kişiden beşinin sivil olduğunu gösterdi.
The Guardian gazetesi, Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesi ve Local Call yayın organıyla yaptığı ortak çalışmayla İsrail askeri istihbaratının gizli veri tabanına ulaştı.
Gazze'de öldürülenlerin yüzde 83'ü sivil
Verilere göre İsrail güçlerince Gazze'de öldürülen her 6 Filistinliden 5'i sivil.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, mayıs ayında, 7 Ekim 2023'ten bu yana 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, İsrail askeri istihbaratının verilerinde adı geçen "savaşçılar" bu sayının sadece yüzde 17'sini oluşturuyor. Bu da ölenlerin yüzde 83'ünün sivil olduğu anlamına geliyor.
Veri tabanına göre Mayıs 2025 itibarıyla Gazze'de "ölü" veya "muhtemelen ölü" "savaşçıların" sayısı 8 bin 900.
40 bin Filistinliyi 'silahlı' olarak kabul ediyorlar
Öte yandan bu verilere göre Gazze'de İsrail ordusunun "silahlı" olarak kabul ettiği ve hala hayatta olan yaklaşık 40 bin kişi bulunuyor.
Veri tabanını yakından bilen çok sayıda istihbarat kaynağı, ordunun bu arşivi "silahlı kişi kayıplarının tek resmi kaydı olarak gördüğünü" söyledi.
İsrailli yetkililer 'propaganda' deyip gerçekleri susturmaya çalışıyor
Local Call'un haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verdiği rakamları da güvenilir buluyor. Ancak İsrailli yetkililer, bu rakamları "propaganda" diye nitelendirip sürekli olarak reddediyor.
Dünya genelinde sivil kayıpları takip eden İsveç merkezli Uppsala Çatışma Veri Programı'ndan (UCDP) Therese Pettersson, Gazze'de ölen sivillerin oranının "olağanüstü yüksek" olduğunu belirtti.
"Açıklanan sayılar ile gerçek arasında kesinlikle hiçbir bağlantı yok"
"Belki de amaç her zaman zorla yerinden etmeydi"
Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulundan (LSE) Çatışma Araştırma Direktörü Mary Kaldor, İsrail'in, Gazze'de sivillerin canını hiçe sayarak hedefli suikast kampanyası yürüttüğüne işaret etti.
Oxford Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü ve Savaşın Maliyetleri Projesi'nin kurucu ortağı olan Neta Crawford, İsrail'in taktiklerinin, sivilleri korumak için geliştirilen onlarca yıllık uygulamalardan "endişe verici" bir şekilde uzaklaşıldığını gösterdiğini söyledi.
Crawford, 1970'lerde ABD'nin Vietnam'da gerçekleştirdiği katliamlara yönelik kamuoyu tepkisinin Batı ordularının savaş yöntemlerini değiştirmeye zorladığını, yeni politikaların kusursuzca uygulanmadığını, ancak sivillerin zarar görmesini sınırlamaya odaklanıldığını kaydetti.