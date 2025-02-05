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Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro istasyonunda saldırı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro istasyonunda saldırı

15:515/02/2025, Çarşamba
IHA
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Polis, silahlı saldırganlar için insan avı başlattı.
Polis, silahlı saldırganlar için insan avı başlattı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Clemenceau ana metro istasyonunda meydana gelen silahlı saldırı sonrası şehirdeki birçok metro istasyonu kapatıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki metro istasyonunun dışında gerçekleştirilen silahlı saldırı polisi harekete geçirdi. Polis, silahlı saldırganlar için insan avı başlattı.


Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde kar maskesi takan en az 2 kişinin Clémenceau istasyonunun girişinde elinde kalaşnikof tüfekle görüldüğü kaydedildi. Brüksel polis sözcüsü Sarah Frederickx, saldırganların metroya kaçtığını ifade ederek hala metro tünellerde olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti. Saldırıda yaralanan olmadığını kaydeden Frederickx bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


Clémenceau istasyonu saldırının ardından kapatıldı.



#Belçika
#metro istasyonları
#silahlı saldırı

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