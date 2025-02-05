Trump'tan yeni karar: İnsan Hakları Konseyinden çekildi

Donald Trump, ABD'yi Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken başkanlık kararnamesini imzaladı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ülkesinin uluslararası kuruluşlardaki rolüne ilişkin yeni bir adım attı. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.
'Artık gerek kalmadı'
Netanyahu'nun ziyaretinde imzaladı
ABD Başkanı Trump'ın söz konusu karara imza atmasında Gazze Kasabı Netanyahu'nun nüfuzu olduğu biliniyor. Kararın, Netanyahu'nun Washington ziyaretinde alınması İsrail'in ABD üzerindeki tahakkümünü bir kez daha gözler önüne serdi.