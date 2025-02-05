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Trump'tan yeni karar: İnsan Hakları Konseyinden çekildi

Trump'tan yeni karar: İnsan Hakları Konseyinden çekildi

10:145/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
AA
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ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi.
ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi.

Donald Trump, ABD'yi Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ülkesinin uluslararası kuruluşlardaki rolüne ilişkin yeni bir adım attı. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.

'Artık gerek kalmadı'

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sıklıkla gündeme getirilen ve Cumhuriyetçilerin kapatılmasını dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump,
ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını ifade etti.
Netanyahu ve Trump.

Netanyahu'nun ziyaretinde imzaladı

ABD Başkanı Trump'ın söz konusu karara imza atmasında Gazze Kasabı Netanyahu'nun nüfuzu olduğu biliniyor. Kararın, Netanyahu'nun Washington ziyaretinde alınması İsrail'in ABD üzerindeki tahakkümünü bir kez daha gözler önüne serdi.


#ABD
#Donald Trump
#Birleşmiş Milletler (BM)
#İnsan Hakları
#UNRWA

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