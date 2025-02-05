Trump'tan yeni karar: İnsan Hakları Konseyinden çekildi

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sıklıkla gündeme getirilen ve Cumhuriyetçilerin kapatılmasını dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump,

ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını ifade etti.