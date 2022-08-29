Dünya Beyaz Saray Rusya Zaporijya Nükleer Santralinin çevresinde ateş açtı
AMERİKA

Beyaz Saray: Rusya Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresinde ateş açtı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporijya'nın çevresine asker yığdığını ve ateş açtığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Beyaz Saray: Rusya Zaporijya Nükleer Santralinin çevresinde ateş açtı
Zaporijya Nükleer Santrali (Arşiv)

Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine Zoom brifinginde Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

  • Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali konumundaki Zaporijya'nın çevresine asker ve silah yığdığını belirten Kirby, aynı zamanda Rusya'nın bu santral çevresinde ateş açtığını da söyledi.

Kirby, "Santralin etrafındaki çatışmalar durdurulmalı. Nükleer santral, askeri operasyon yeri değildir." ifadesini kullandı.

IAEA yetkililerinin yakın zamanda bölgeye giderek santral çevresinde incelemeler yapacağına işaret eden Kirby, bu yetkililerin erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi çağrısında bulundu.

Ukrayna ordusu Rusya’nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu
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Ukrayna ordusu Rusya’nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu

Rusya Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu
OYNAT 00:21
Rusya Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, ''Energodar'da patlama. Rus güçleri şehrin yerleşim bölgelerini bombalıyor. Sivillerin arabaları ve evleri yanıyor. Binanın dairelerinden birinin isabet aldığı düşünülüyor. Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor'' denildi.

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