Beyaz Saray TikTok yasağını uygulamak için devlet kurumlarına 30 gün süre verdi

Yönetim Ofisi ve Bütçe Direktörü Shalanda Young, ABD verilerini güvende tutmak için tüm federal kurumların TikTok'u telefonlardan ve sistemlerden kaldırması ve internet trafiğinin şirkete ulaşmasını yasaklaması gerektiğini söyledi.





France24'ün haberine göre Kongre tarafından geçen yılın sonlarında emredilen yasak, Kanada, AB, Tayvan ve ABD eyaletlerinin yarısından fazlasından gelen benzer eylemleri takip ediyor.





Cihaz yasağı, TikTok'un ABD kullanıcı tabanının küçük bir bölümünü etkilerken, video paylaşım uygulamasının tamamen yasaklanması çağrılarını körüklüyor. Çin'e ait bir balonun ABD üzerinden geçmesinin ardından son haftalarda Çin ile ilgili ulusal güvenlik endişeleri arttı.



