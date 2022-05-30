Dünya Biden füze iddialarını yalanladı Ukraynaya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
AMERİKA

Biden 'füze' iddialarını yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı yetkililer tarafından sık sık dillendirilen "Çoklu Roketatar Sistemi" isteğine kapıyı kapattı. Biden, "Ukrayna'ya, Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Biden füze iddialarını yalanladı: Ukraynaya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
Joe Biden

Biden, başkent Washington'a dönmek için Delaware'deki evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UKRAYNA'YA UZUN MENZİLLİ ROKET GÖNDERMEYECEĞİZ"

Hafta sonu ülke basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya yüzlerce mil uzağa gidebilen uzun menzilli füzeler göndermeyi planladığı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Ukrayna'ya, Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

UKRAYNALI YETKİLİLER SIK SIK DİLLENDİRMİŞTİ

ABD basınındaki iddialarda Ukraynalı yetkililerin uzun süredir "Çoklu Roketatar Sistemi" adı verilen uzun menzilli füzeleri istediği, ABD yönetiminin ise bu konuyu değerlendirdiği öne sürülmüştü.

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