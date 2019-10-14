Dünya Bilanço artıyor
ASYA

Bilanço artıyor

Japonya’da 60 yılın en şiddetli tayfunu Hagibis’te bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükselirken, ordu arama kurtarma çalışmaları için devreye girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji birimi, Hagibis’in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Meteoroloji birimi, Hagibis’in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

KAYIP 21 KİŞİ ARANIYOR

Aşırı yağışlar nedeniyle Japonya’nın Honshu Adası’nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Japonya’da cumartesi gününden itibaren etkili olan Hagibis tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi. Japon basınında yer alan haberlere göre, meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 26 olduğunu, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

27 BİN ASKER DEVREDE

Trenler su altında aldı.

Öte yandan, Japon hükümeti, tayfun nedeniyle arama kurtarma çalışmaları için on binlerce askeri görevlendirdi. BBC’nin haberine göre, hükümet, 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, kurtarma operasyonlarında görevlendirildiğini açıkladı. Hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmişti.

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